Çankırı'da 58 bin kişiye afet eğitimi verildi - Son Dakika

Çankırı'da "Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri" kapsamında 58 bin kişiye afet eğitimi verildi.

"Afet Eğitim Seferberliği" kapsamında AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların afet konusunda bilinçlenmesi amacıyla il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmet Yesevi Camisi'ne afet eğitim çadırı kuruldu.

Kurulan çadırda arama kurtarmada kullanılan malzemeler sergilendi. Vatandaşlara el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapılan çadırda, önceki yıllarda yaşanan afetlerle ilgili görsellere de yer verildi.

Vali Abdullah Ayaz, çadırı ziyaretinin ardından gazetecilere, tüm vatandaşın afet eğitim çadırına ilgi göstermelerini beklediklerini söyledi.

Yıl boyunca hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitimlerin yapılacağını belirten Ayaz, "Hem ülkemiz bir afet ülkesi, farklı afetlere zaman zaman maruz kalıyoruz hem de ilimizde öncelikle deprem olmak üzere farklı afetlere maruz kalma riskini taşıyor. Onun için bu konun önemini bir kere daha altını çizmek istiyoruz." dedi.

AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik de bugüne kadar 58 bin kişiye ulaşıldığını, yıl sonuna kadar 100 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.