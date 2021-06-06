Çankırı'da 6 köyde muhtarlık seçimi - Son Dakika

Çankırı'da 6 köyde, çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için seçmenler oy kullanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, bazı illerdeki 752 köy ve mahallede muhtarların ve/veya ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandıklar kuruldu.

Bu doğrultuda Çankırı'da 6 köyde seçim yapılıyor.

Merkez Ağızıbüyük ve Bozkır köyü, Yapraklı Şeyh Osman köyü, Çerkeş Yoncalı köyü, Kurşunlu Hocahasan ve Ağılözü köyünde seçmenler oy kullanmaya başladı.

Jandarma ekipleri çıkabilecek olaylara karşı güvenlik önlemleri aldığı sandıklarda, oy kullanma işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.