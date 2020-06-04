Çankırı'da 600 binin üzerinde maske dağıtıldı - Son Dakika

Çankırı Valiliği, korona virüs (Covid-19) süreci boyunca kent genelinde 600 binin üzerinde koruyucu maske dağıtıldığını açıkladı.



Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, salgın denetimlerinin ve tedbirlerinin kentte sürdürüldüğü bildirildi. Kurumların yanı sıra vatandaşların da maske ihtiyacının karşılandığının kaydedildiği açıklamada, "İlimiz giriş ve çıkışlarında vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 24 bin 250 adet, pazar yerlerinde vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere Belediye Başkanlığına 56 bin 500, Vefa Koordinasyon Merkezi'nde ve sahada görev yapan personel ile KYK yurtlarında karantinada kalan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 33 bin, vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere ilimiz merkez mahalle muhtarlıkları ve merkez köy muhtarlıklarına 164 bin 550, ilçelerimize bağlı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere kaymakamlıklara 21 bin 576, ilimizde faaliyet gösteren özel şirketlere dağıtılmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile on ve üzeri personel çalıştıran işletmelerde dağıtılmak üzere Bilim Sanayi Müdürlüğü Ticaret İl Müdürlüğü ve kaymakamlıklara 106 bin 687, vatandaşlarımıza ve ilçede görevli kamu personeline dağıtılmak üzere Kaymakamlıklara 130 bin 700, vatandaşlarımıza ve personele dağıtılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına 113 bin 746 adet maske dağıtımı yapıldı" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI