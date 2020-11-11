Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2020 12:53
Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu, System.String[]

Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Çankırı'da 73 bin 100 fidan toprakla buluştu.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Çankırı'da 73 bin 100 fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirildi. Çankırı'daki fidan dikim etkinliği kapsamında il genelinde 73 bin 100 fidan toprakla buluştu.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Orman yangınları yaşadığımız kayıplar açısından çok kötü bir yazı geride bıraktık. Maalesef ilimiz de dahil olmak üzere yurt genelinde ciddi sayıdaki ormanımız ve ağacımız zarar gördü. İnşallah bugün burada bir araya gelme vesilemizde bu kayıpların telafisi ve etkinliğin sloganında olduğu gibi geleceğe nefes olsun yeni fidanların toprakla buluşturulması. Öncelikle emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizler buralar orman olduğunda buralarda olmayacağız belki hayatta olmayacağız ama bizden sonraki nesillere daha iyi bir mirası bırakmış olacağız. Bu konudaki gayretlerimiz de ilimiz genelinde devam edecek" şeklinde konuştu.

Bölgeye ladin, sedir fidanları dikildi

Çankırı Orman Fidanlık Müdürü Şamil Yağlıoğlu ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 'Geleceğe Nefes' ağaçlandırma projesi kapsamında ülke çapında 81 il ve 922 ilçemizde fidan dikimi etkinlikleri çerçevesinde ilimiz ve 11 ilçesinde saat 11.11'de 73 bin 100 adet fidan toprakla buluşturulacaktır. Böylesine anlamlı bir günde dikilecek her fidanın gelecek nesillerimizin umut dolu yüreklerinde orman sevgisine katkıda bulunacağına inanıyor bugün fidan yarın nefes diyerek geleceğe nefes olmayı umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen programa, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANKIRI

Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu
Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu
Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu
Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu
Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu
Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu

Recep Tayyip Erdoğan, Orman Yangınları, Geleceğe Nefes, Çankırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 73 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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