Çankırı'da Ahilik Haftası kutlandı - Son Dakika

Çankırı'da Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla kısıtlı şekilde gerçekleştirilen program kapsamında Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz ve Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yaranbaşı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz, gazetecilere, koronavirüs salgını nedeniyle 33'üncü Ahilik Haftası kutlamalarının kısıtlı şekilde yapıldığını söyledi.

Ahiliğin önemini anlatan Karadeniz, kültürün yaşatılmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Program Belediye ve Valilik ziyaretleri ile devam etti.

İlin ahisi mobilyacı esnaflarından Halit Harput, ilin kalfası kuaför esnaflarından Hüseyin Yılmaz ve ilin çırağı da otomotiv esnaflarından İsmail Kara olarak belirlendi ve ödüllendirildi.