Çankırı'da Altyapı Çalışması Sırasında Göçük: 1 Ölü - Son Dakika

Çankırı'da Altyapı Çalışması Sırasında Göçük: 1 Ölü

Çankırı\'da Altyapı Çalışması Sırasında Göçük: 1 Ölü
Son Güncelleme: 02.09.2023 14:51

Çankırı'da altyapı yenileme çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir özel şirket çalışanı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANKIRI'da altyapı yenileme çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan özel şirket çalışanı Orhan Arvaz (42) hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Abdülhalik Renda Mahallesi Çayyolu Sokak'ta meydana geldi. Yağmur suyu altyapısı yenileme çalışması nedeniyle açılan yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanalda, göçük oldu. Bu sırada kanalda bulunan, özel şirket çalışanı Orhan Avaz, toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan Avaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağrı nüfusuna kayıtlı, evli ve 4 çocuk babası Orhan Arvaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Altyapı Çalışması Sırasında Göçük: 1 Ölü - Son Dakika
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