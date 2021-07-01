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Çankırı'da aracıyla çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü Karabük'te yakalandı - Son Dakika

Çankırı'da aracıyla çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü Karabük'te yakalandı

01.07.2021 15:11
Çankırı'da aracıyla çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü Karabük'te yakalandı, System.String[]

Çankırı'da aracıyla çarparak bir kişinin ölümüne neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücü Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yakalandı.

Çankırı'da aracıyla çarparak bir kişinin ölümüne neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücü Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yakalandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Çerkeş ilçesindeki trafik kazasında bir kişinin ölümüne ilişkin aranan şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Aracı ile bir şahsa çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan şüpheli, Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucu, bir köyde akrabasının evinde yakalanmıştır. Şüpheli adli makamların talimatıyla Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmiştir." denildi.

Eskipazar, Hisarcık, Çankırı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da aracıyla çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü Karabük'te yakalandı - Son Dakika


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