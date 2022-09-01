Çankırı'da araçta gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi

Çankırı 'da araçta yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, akıllı saat ve kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

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