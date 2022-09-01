Çankırı'da araçta gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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Çankırı'da araçta gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi

01.09.2022 12:13
Çankırı'da araçta gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi

Çankırı'da araçta yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, akıllı saat ve kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Çankırı'da araçta yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, akıllı saat ve kablosuz kulaklık ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Araçta gümrük kaçağı 10 akıllı cep telefonu, 20 akıllı saat ve 7 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Aracı kullanan D.A. hakkında adli işlem başlatıldı, elektronik ürünlere el konuldu.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da araçta gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da araçta gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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