Çankırı'da aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da aranan 3 şahıs yakalandı

30.05.2022 13:59
Çankırı'da aranan 3 şahıs yakalandı

Çankırı'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çankırı'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ile Şabanözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde hakkında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

Şabanözü, Jandarma, Çankırı, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da aranan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika


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