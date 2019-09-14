Son Dakika Haberleri: Çankırı'da art arda depremler
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Çankırı'da art arda depremler

1 saat önce

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 22.03'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Çankırı'da art arda depremler, System.String[]

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 22.03'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sabah 09.00'dan itibaren başlayan depremler halen devam ediyor. Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkezli saat 21.08'de 4.1 büyüklüğünde yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. 4 dakika sonra saat 21.12 sıralarında 3.7 büyüklüğünde yaklaşık 11 kilometre derinlikte ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 22.03'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

(Hilmi Çelikel/İHA)

Çankırı, Çerkeş, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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