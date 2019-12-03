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Çankırı'da asayiş

7 saat önce

Çankırı'da polis ekiplerince incelenen araçlarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 15 bin 152 lira ceza kesildi.

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Çankırı'da polis ekiplerince incelenen araçlarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 15 bin 152 lira ceza kesildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince kasım ayı içinde kent genelinde yapılan uygulamalarda 2 bin 53 şahıs ve 1414 araç incelendi.

Ekiplerce incelenen araçlarda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, kasatura ve çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Trafik kurallarını ihlal eden 6 motosiklet ve 1 otomobil sürücüsüne toplam 15 bin 152 lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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