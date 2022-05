Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Atatürk ve İstiklal Yolu Kahramanlarına Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Valilik, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Gazi Üniversitesince düzenlenen yürüyüş, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nun Çankırı bölümünde gerçekleştirildi.

Katılımcılar Üçoluk Karakolu mevkisinden Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik yolu ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kıyısın köy meydanında sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İstiklal Yolu'nda bulunmaktan ve gençleri burada misafir etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kurtuluş mücadelesinde yapılan fedakarlıkların, harcanan emeğin, feda edilen canların gençlere anlatılmasını önemsediğini belirten Ayaz, "Belki hep beraber biraz önce yürüdüğümüz yolda istiklal mücadelesinin hangi fedakarlıklarla gerçekleştirildiğini, o zamanın şartları ve o zamanın vasıtalarıyla o yoldan Ankara'ya kadar, Ankara'dan sonra da aslında cephe hattına kadar cephanenin nasıl sevk edildiğini, o zamanın manevi havasını bir nebze olsun teneffüs etmeye çalıştık." diye konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de İstiklal Yolu'nda istikbale bir not bıraktıklarını, şehitlere dualar gönderdiklerini söyledi. İstiklal Yolu'nda emek çeken, gayret gösteren, şehit olan ve gazi kalan herkesi minnetle andığını dile getiren Çiftçi, "Üniversite olarak bizim bu milletin her bir değerine sahip çıkma, yaşatma ve yeni değerler üretme adına gayretlerimiz devam edecektir. Bugün İstiklal Yolu ile ilgili birçok çalışma, araştırma yapılmış, Üniversite olarak da bu çalışmaların odağında olmaktan her zaman mutluluk duymuşuz. İstiklal Yolu'nda çekilen sıkıntıların, gayretlerin sonucu elbette bize bir bağımsızlık getirmiştir." ifadesini kullandı.

Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir Buluç da Üniversitelerinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı günlerini, İstiklal Yolu kahramanlarını yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İstiklal Yolu'nun önemine vurgu yapan Buluç, "Türk Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephane kağnılarla bu yoldan cepheye götürülmüştür. Şerife Bacı'nın bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olduğu yol bu yoldur. Bu yolu yürümek elbette Kurtuluş Savaşı'nda cephane taşıyan aziz milletimizi anlamaya yetmez. Lakin bir nebze de olsa burada yaşananları tahmin etmemizi ve onları anmamızı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Halk Dansları Toplulukları ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi Sanat Topluluğunca halk oyunları gösterisi sunuldu.