Çankırı'da Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılışı yapıldı - Son Dakika

Çankırı'da Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılış programı gerçekleştirildi.

Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin nüfusun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile projenin bir parçası olması hedeflendiğini söyledi.

Sporun önem taşıdığını vurgulayan yapan Ak, "Yapılacak tüm etkinliklerin koordinasyonu ve yetkisi 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Avrupa Delegasyonu tarafından ülkemiz adına Türkiye Herkes için Spor Federasyonuna verilmiştir. Halkımızı sporla tanıştırmak ve en azından bir spor dalına yönlendirmek en önemli hedeflerimizden birisidir. Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz de bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyor ve göstermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Ak'ın konuşmasının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.