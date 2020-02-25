Çankırı'da babasından devraldığı bakkallığı 68 yıldır sürdürüyor - Son Dakika

Çankırı'da baba mesleği bakkallığı ilerleyen yaşına rağmen sürdüren 78 yaşındaki Faruk Demirci, işe de her gün bisikletle gidip geliyor.

Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşında başladığı mesleği babasının vefatından sonra da severek sürdürdüğünü söyledi.

Baba yadigarı mesleğine gücünün yettiği kadar devam edeceğine işaret eden Demirci, "Yokluğu çok iyi biliyorum. Çok sıkıntılı hayat çektik. Biz küçük esnafız, marketlerle yarış edecek durumumuz olmadığı için haliyle zayıf düşüyoruz. Bizim kazancımız masrafımıza anca yetiyor. Buna şükrediyoruz. Bakkallık çok zor meslektir tabandan gelmeyince. Allah çalışmayınca bir şey vermez." ifadesini kullandı.

İşe hevesli gidip gelmesi için babasının kendisine bisiklet aldığını ve bugüne kadar bu alışkanlığından vazgeçmediğini vurgulayan Demirci, "Bisikletle iş hayatıma devam ediyorum. Kendimi genç hissediyorum. Vücudumdan hiç şikayetim yok. Bisiklet hareket demektir. Yaz günlerinde 2-3 kilometre bisikletle tur atarım, ondan sonra dükkana gelirim." diye konuştu.

Bakkallık mesleğinin son günlerini yaşadığını dile getiren Demirci, "İş olsun olmasın, akşamları bisikletimle eve mutlu gidiyorum. Pazartesi günü ilçede pazar olduğu için işler yoğun oluyor. O gün biraz yoruluyorum. Akşam saat 6 gibi kapatıyorum dükkanımı. Dükkanımı ömrün boyunca sabah en geç saat 7'de açmışımdır. Hiçbir zaman istirahat bilmem. Haftanın 7 günü de dükkanı açarım. Bugüne kadar hiç geziye katılmadım, tatile gitmedim. Ben gönülden yapıyorum bu işi. Azına da çoğuna da şükrediyorum. Sanki burada doğmuşum gibi hissediyorum kendimi." sözlerine yer verdi.