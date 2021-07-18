Çankırı'da balık tutmak için gölete giren kişi boğuldu - Son Dakika

Özbek'in cansız bedeni otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Göletten çıkarılan Özbek'e yapılan müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi.

Özbek'in bir süre sonra gözden kaybolduğu gören arkadaşları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ankara 'nın Çubuk ilçesinden iki arkadaşıyla Şabanözü ilçesindeki Karakaya göletine gelen 27 yaşındaki Fevzi Özbek, balık tutmak için gölete girdi.

Çankırı 'da balık tutmak için gölete giren genç boğuldu.

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