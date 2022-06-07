Tartışmanın ardından R.T, annesi ile evde bulunan A.İ.K. (52) ve üvey kardeşi Y.K'yi (33) bıçakla yaraladı. Kavga sırasında R.T'nin de vücudunda kesikler meydana geldi.

Kaynak: AA

Çankırı, Aralık, Eşikli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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