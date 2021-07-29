Çankırı'da bilek güreşi milli takım seçmeleri devam ediyor

ÇANKIRI'da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen '2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri' müsabakaları devam ediyor.

Kurşunlu ilçesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 23 ilden 66 sporcu katılıyor. Çarşamba günü başlayan şampiyona da, kıyasıya mücadeleler yaşanıyor. Başarılı olanlar milli takımda ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek.Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, "Bilek güreşi branşımız, hem dünya şampiyonları hem de Avrupa şampiyonları çıkarttığımızolduğumuz başarılı branşımız. Bileğimizin gücünü dünyaya ve Avrupa'ya kabul ettirmiş bir branşız. Çok güzel bir ortamda gerçekleşiyor bilek güreşi organizasyonları. Burada şampiyon olan arkadaşlarımız, teknik kurulumuzun süzgecinden geçerek uluslararası yarışmalara gidip gidemeyecekleri konusunda bir değerlendirmeye tabii tutulacaklardır. Şimdi diğer hedefimiz 56 sporcu ile ülkemizi temsil edeceğimiz Tokyo Paralimpik Oyunları'na gideceğiz. 19 Ağustos'ta Tokyo'ya gideceğiz. Olimpiyat Oyunları bittikten sonra engellilerin paralimpik oyunları başlıyor. Orada da madalyalarla inşallah ülkemize güzel haberler ulaştırmaya çalışacağız" dedi.