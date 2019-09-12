Son Dakika Haberleri: Çankırı'da bin kişiye aşure dağıtıldı
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Çankırı'da bin kişiye aşure dağıtıldı

1 saat önce

Çankırı'da MHP İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla bin kişiye aşure dağıtıldı.

Çankırı'da bin kişiye aşure dağıtıldı, System.String[]

Çankırı'da MHP İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla bin kişiye aşure dağıtıldı.

Karatekin Parkı'nda kurulan stantta önce dua edildi, daha sonra yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi.

MHP İl Başkanı Hasan Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün vatandaşların muharrem ayını tebrik etti.

Tüm şehitleri yad ettiklerini dile getiren Çakır, "Yaklaşık bin kişiye aşure ikramında bulunduk. 'Halka hizmet Hakka hizmettir' parolasıyla yola çıktık. Birlik ve beraberliği ihtiyacımız olduğu bu günlerde birlik ve beraberliğimizi Allah'tan diliyorum." dedi.

Hasan Çakır, Çankırı, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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