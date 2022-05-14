Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

14.05.2022 11:28
Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobilin bir binanın duvarına çarpması sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobilin bir binanın duvarına çarpması sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı.

Mevlüt Karakaya (63) idaresindeki 06 LDP 83 plakalı otomobil, Orta-Şabanözü kara yolu Bulduk köyü mevkisinde, kullanılmayan bir okul binasının duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Mevlüt Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Fatma Karakaya ise yaralandı.

Fatma Karakaya, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

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Mevlüt Karakaya, Şabanözü, Çankırı, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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