Çankırı'da bir belde karantinaya alındı - Son Dakika

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinin bu gece itibarıyla karantinaya alınacağı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Bayram Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında Yaylakent beldesinin bu gece saat 00.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdığı ifade edidi.

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın süreceği, istisnai durumlar haricinde beldenin giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.