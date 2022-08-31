Alevlere teslim olan ev ve ahır kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Alevlere teslim olan ev ve ahır kullanılmaz hale geldi

31.08.2022 00:20
Alevlere teslim olan ev ve ahır kullanılmaz hale geldi

Çankırı'da bir ev ve yanındaki ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çankırı'da bir ev ve yanındaki ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında ahır ve ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çankırı merkez ilçeye bağlı Akçavakıf köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E.'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşların da yardımı ile yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, boş olduğu öğrenilen ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan ev ve ahır kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevlere teslim olan ev ve ahır kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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