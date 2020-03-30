Çankırı'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Çankırı'da bir köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
ÇANKIRI Valiliği'nden, koronavirüs tedbirleri kapsamında Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün, giriş çıkışlara kapatıldığı açıklandı.
ÇANKIRI Valiliği'nden, koronavirüs tedbirleri kapsamında Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün, giriş çıkışlara kapatıldığı açıklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şabanözü Kamış köyüne, 23.03.2020 tarihinde İstanbul'dan bir aile gelmiştir. 29.03.2020 Pazar günü aileden bir kişi yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle başvurmuş ve aile 112 ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. ?Şabanözü Kamış köyü, bu aileye yapılan testler sonuçlanıncaya kadar giriş çıkışlara kapatılmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:29 Kaynak: DHA
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