Çankırı'da bir köy karantinada - Son Dakika

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Dumanlı Köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kurşunlu ilçesi Dumanlı köyü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda köy 14 gün süre ile karantina altına alındı. Kurşunlu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için yapılan mücadele kapsamında; ilçemize bağlı Dumanlı köyünde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 13 Temmuz 2020 tarihi saat 18.00'den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi. - ÇANKIRI