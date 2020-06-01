Çankırı'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina altına alındı.



Yapraklı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2020 tarih ve 10 sayılı kararıyla halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla ilçemiz Bademçay köyünün 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 01.06.2020 tarihi saat 18.00'den itibaren giriş ve çıkışlara kapatılarak, 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI