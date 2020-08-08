Çankırı'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesine bağlı Kuşçayırı köyü, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Ilgaz Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Kuşçayırı köyünün, Covid-19 vaka sayılarının artması sonucu, salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince, 7 Ağustos 2020 tarih ve saat 12.00 itibariyle, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edilerek, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.