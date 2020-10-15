Çankırı'da bir otomobilden Bizans dönemine ait 8 sikke çıktı - Son Dakika

Çankırı'da bir otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulaması sırasında, içinde 3 kişi bulunan bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke ele geçirildi.

Eserler Çankırı Müze Müdürlüğüne teslim edildi, araçta bulunan 3 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.