Çankırı'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Çankırı'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

17.05.2022 10:49
Çankırı'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

Çankırı'da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çankırı'da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Kucaklama Taşı mevkisinden başlayarak Karatekin Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde balonlar ve "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankart taşıdı.

Karatekin Parkı'nda açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, ailenin toplumun en küçük birimi ve en temel unsuru olduğunu söyledi.

Toplumun ailelerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu belirten Yıldırım, "Bu açıdan toplum için ailenin önemi büyüktür. Aileler mutlu ve huzurlu olursa millet de güçlü ve kuvvetli olur. Tarihin ilk dönemlerinden beri güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz de bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir." dedi.

Toplum ve devletin devamlılığı için aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, "Bu noktada da herkese görevler düşmektedir. Aile kurumuna sahip çıkmanın ve onu değerlerimizle uyumlu bir şekilde günümüz şartları dahilinde güçlendirmenin yolu, yine karşılıklı sevgi, fedakarlık, sorumluluk ve adaletli paylaşımdan geçer." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından program sona erdi.

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Tahsin Yıldırım, Çankırı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çankırı'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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