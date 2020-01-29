Çankırı'da boks heyecanı - Son Dakika
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Çankırı'da boks heyecanı

6 saat önce

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Çankırı'da Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.

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Türkiye Boks Federasyonu tarafından Çankırı'da Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.


Türkiye Boks Şampiyonası müsabakalarında 55 farklı ilden 565 sporcunun katılımıyla ilk maçlar yapıldı. Elemeler sonrasında Pazar günü ise final mücadeleleri gerçekleştirilecek. Düzenlenen şampiyona hakkında açıklamada bulunan Yıldız Kadın Boks Milli Antrenörü Türk Milli Takım Sorumlusu Ahmet Çınar, "Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın 2020 faaliyet programında yer alan Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Boks Şampiyonasını Çankırı'da yapıyoruz. Buradan seçilmiş sporcular Avrupa'de ve Dünya Şampiyonaları'nda ülkemizi temsil edecekler. İnşallah İstiklal Marşı'nı okutacaklar. Daha önce defalarca okutmuş kızlarımız burada mevcut. Görsel olarak seyir zevki verebilecek müsabakalara sahne olacak burası. 'Ringin sultanları, tuzun başkenti Çankırı'da' sloganıyla ev sahipliği yaptığımız organizasyonda 55 ilden 565 sporcu var. Bunun yanında idareci, antrenörü sporcusu ve velisi bin kişinin üzerinde Çankırı'da misafir ediyoruz. Bizler sporun yanında bir kültürel elçi olma niteliği taşıyan bu organizasyonda sporcularımızı, antrenörlerimizi tuz mağarasını ziyaret ettiriyoruz. İnşallah şu ana kadar iyi gidiyor. Gelen misafirlerimiz de son derce memnun. Çankırı'dan müsabakalara 12 sporcumuz katılıyor" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Türkiye, Çankırı, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:39 Kaynak: İHA
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