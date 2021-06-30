Üye Girişi
Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı - Son Dakika

Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı

30.06.2021 16:20

- Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bölgenin en büyük olma özelliğini taşıyan hayvan pazarı düzenlenen törenle açıldı.

- Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bölgenin en büyük olma özelliğini taşıyan hayvan pazarı düzenlenen törenle açıldı.

Çerkeş ilçesinde bulunan ve 2 bin büyükbaş, bin de küçükbaş hayvan kapasitesi bulunan pazar, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın katılımıyla açıldı. Bölgenin en büyük olması özelliğini taşıyan hayvan pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ticareti yapılacak. Hayvanların kontrollü bir şekilde alınacağı bu pazarda üreticiler için kantar, veteriner ve sosyal donatılar da bulunuyor.

Açılış konuşması yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Özellikle son 1.5 yıldır ülkemizin de içinde bulunduğu korona virüs süreci bize aslında üretimin özellikle gıdadaki tedarik sürecinin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kere daha hatırlattı. Bu sebeple belki ülkemizin bunca yıldır özellikle gıda üretimine hayvancılığa, tarıma yapmış olduğu yatırımın bu korona virüs sürecinde de karşılığını gördük ve çok şükür tedarik zincirinde de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ben her zaman devletin gıda sürecindeki yapması gereken en önemli sürecin piyasanın düzenlenmesi regülize edilmesi takip edilmesi uygun koşulların hem üreticiye hem tüketiciye sağlanması olduğunu ifade etmekteyim. Bugünde aslında burada ifade etmiş olduğum süreci hep birlikte görmekteyiz. İnşallah şu anda açılışına şahitlik etmiş olduğumuz hayvan pazarımız üreticilerimizin ürettiklerini sağlıklı bir şekilde sergilemelerine tüketicilerimizin de kolay bir şekilde ulaşmalarına sağlıklı ürün tedarikine hizmet etmiş olacak" dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da, "Hedefleri koyduk, takip ettik, mücadele ettik ve bugün burada Çerkeş'te bu bölgenin en büyük hayvan pazarını açtık. Sadece Çerkeş'te veterinerlik ve hayvancılıkla ilgili işleri takip etmiyoruz. Tarihi kültürel konularda da çok büyük önemli adımlar atıyoruz. Kültür merkezimizi yapıyoruz. Çerkeş'i Allah izin verirse ihya ve imar edeceğiz. İnşallah Çerkeşimiz bugüne kadar aldığı hizmetlerin daha fazlasını bundan sonra da alacak ve almaya devam edecek. Tabi sizler et fiyatları ile ilgili muzdaripsiniz rakamlarla ilgili bir sıkıntınız var kesimlerle ilgili orantısız bir durum var. Zira ülkemizin genelinde bir kuraklık mevcut oldu bu kuraklık münasebetiyle de ister istemez samanda, balyada bir rakam artışı, arpada ve buğdayda bir rakam artışı oldu. Serbest piyasa arpa 2.5 liradan, buğday 3 liradan rakam görürken şu anda biz tedarikçiler olarak çiftçilerimiz mısırı ve arpayı toprak mahsulleri ofisinden 1.95 kuruşa alabiliyor. Mısırla ilgili rakamda daha netleşmedi onu da takip ediyoruz. Yem fiyatları da buna orantılı olarak azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise, "1970'lerden bu yana kullandığımız Çerkeş hayvan park ve pazar kurumundan bu yana yaklaşık 50 yıl geçti. İlçemizde ve bölgemizde hayvancılığın büyümesine katkı yapan eski hayvan pazarı artık miadını doldurdu ve ihtiyaca cevap vermemekteydi. İhtiyaca cevap vermeyen hayvan pazarını yerine bu alanda bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak hayvan pazarını kurmuş bulunuyoruz. Büyük emek verdiğimiz ve çok büyük sıkıntı yaşadığımız bu alanda bölgemizin ve ülkemizi en büyük en kullanışlı projeli ve ihtiyaca cevap verecek bir hayvan pazarına gördüğünüz gibi hep birlikte açıyoruz. Üreticilerimiz rahatlıkla hayvanlarını teşhir ediyorlar" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında Hayvan Pazarının ruhsatı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz tarafından Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'ya verdi.

Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı
Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı
Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı
Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı
Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı
Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı

Hasan Sopacı, Veteriner, Çankırı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama 17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti 17:02 İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü 16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora 16:41 Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı 16:36 Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması 15:46 Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları

Son Dakika Haberleri
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:01 İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
Altının kilogramı 492 bin liraya düştü Altının kilogramı 492 bin liraya düştü         
17:15
Denizde dehşet anları! Dev köpek balığı sudan bir anda çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde dehşet anları! Dev köpek balığı sudan bir anda çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:09
Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman         
17:01
2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler 2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler         
16:50
Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek         
16:38
Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti         
16:28
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek         
16:01
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır         
15:04
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 17:36:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement