Üye Girişi
Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı - Son Dakika

Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı

01.07.2021 00:58
Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı, System.String[]

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bölgenin en büyük olma özelliğini taşıyan hayvan pazarı düzenlenen törenle açıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bölgenin en büyük olma özelliğini taşıyan hayvan pazarı düzenlenen törenle açıldı.

Çerkeş ilçesinde bulunan ve 2 bin büyükbaş, bin de küçükbaş hayvan kapasitesi bulunan pazar, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın katılımıyla açıldı. Bölgenin en büyük olması özelliğini taşıyan hayvan pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ticareti yapılacak. Hayvanların kontrollü bir şekilde alınacağı bu pazarda üreticiler için kantar, veteriner ve sosyal donatılar da bulunuyor.

Açılış konuşması yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Özellikle son 1.5 yıldır ülkemizin de içinde bulunduğu korona virüs süreci bize aslında üretimin özellikle gıdadaki tedarik sürecinin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kere daha hatırlattı. Bu sebeple belki ülkemizin bunca yıldır özellikle gıda üretimine hayvancılığa, tarıma yapmış olduğu yatırımın bu korona virüs sürecinde de karşılığını gördük ve çok şükür tedarik zincirinde de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ben her zaman devletin gıda sürecindeki yapması gereken en önemli sürecin piyasanın düzenlenmesi regülize edilmesi takip edilmesi uygun koşulların hem üreticiye hem tüketiciye sağlanması olduğunu ifade etmekteyim. Bugünde aslında burada ifade etmiş olduğum süreci hep birlikte görmekteyiz. İnşallah şu anda açılışına şahitlik etmiş olduğumuz hayvan pazarımız üreticilerimizin ürettiklerini sağlıklı bir şekilde sergilemelerine tüketicilerimizin de kolay bir şekilde ulaşmalarına sağlıklı ürün tedarikine hizmet etmiş olacak" dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da, "Hedefleri koyduk, takip ettik, mücadele ettik ve bugün burada Çerkeş'te bu bölgenin en büyük hayvan pazarını açtık. Sadece Çerkeş'te veterinerlik ve hayvancılıkla ilgili işleri takip etmiyoruz. Tarihi kültürel konularda da çok büyük önemli adımlar atıyoruz. Kültür merkezimizi yapıyoruz. Çerkeş'i Allah izin verirse ihya ve imar edeceğiz. İnşallah Çerkeşimiz bugüne kadar aldığı hizmetlerin daha fazlasını bundan sonra da alacak ve almaya devam edecek. Tabi sizler et fiyatları ile ilgili muzdaripsiniz rakamlarla ilgili bir sıkıntınız var kesimlerle ilgili orantısız bir durum var. Zira ülkemizin genelinde bir kuraklık mevcut oldu bu kuraklık münasebetiyle de ister istemez samanda, balyada bir rakam artışı, arpada ve buğdayda bir rakam artışı oldu. Serbest piyasa arpa 2.5 liradan, buğday 3 liradan rakam görürken şu anda biz tedarikçiler olarak çiftçilerimiz mısırı ve arpayı toprak mahsulleri ofisinden 1.95 kuruşa alabiliyor. Mısırla ilgili rakamda daha netleşmedi onu da takip ediyoruz. Yem fiyatları da buna orantılı olarak azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise, "1970'lerden bu yana kullandığımız Çerkeş hayvan park ve pazar kurumundan bu yana yaklaşık 50 yıl geçti. İlçemizde ve bölgemizde hayvancılığın büyümesine katkı yapan eski hayvan pazarı artık miadını doldurdu ve ihtiyaca cevap vermemekteydi. İhtiyaca cevap vermeyen hayvan pazarını yerine bu alanda bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak hayvan pazarını kurmuş bulunuyoruz. Büyük emek verdiğimiz ve çok büyük sıkıntı yaşadığımız bu alanda bölgemizin ve ülkemizi en büyük en kullanışlı projeli ve ihtiyaca cevap verecek bir hayvan pazarına gördüğünüz gibi hep birlikte açıyoruz. Üreticilerimiz rahatlıkla hayvanlarını teşhir ediyorlar" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında Hayvan Pazarının ruhsatı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz tarafından Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'ya verdi. - ÇANKIRI

Hasan Sopacı, Veteriner, Çankırı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım 00:38 Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı 00:24 Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı Doğalgaza yüzde 12 zam geldi 00:04 Doğalgaza yüzde 12 zam geldi
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda 23:40 Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabında bazı belgeler yayınlandı 22:38 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabında bazı belgeler yayınlandı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrana kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı 22:22 Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrana kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez konuştu: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor 21:55 Elmalı davasının sanık çifti ilk kez konuştu: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Cami çıkışında silah sesleri yankılandı! Ağır yaralanan şahıs olay yerinde öldü 20:17 Cami çıkışında silah sesleri yankılandı! Ağır yaralanan şahıs olay yerinde öldü

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi         
00:55
Galatasaray'ın Mario Rui için Napoli'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi Galatasaray'ın Mario Rui için Napoli'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi         
00:25
Turistlerden skandal hareket! Türk lirasıyla burunlarını sildiler Turistlerden skandal hareket! Türk lirasıyla burunlarını sildiler         
00:11
Rafael Benitez, Everton'la anlaşma sağladı ve 129 yıl sonra bir ilki gerçekleşti Rafael Benitez, Everton'la anlaşma sağladı ve 129 yıl sonra bir ilki gerçekleşti         
00:00
Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor         
22:49
Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor         
22:36
Uzun süredir firari olan Uzun süredir firari olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım         
22:07
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz         
18:14
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı         
17:18
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 01:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da bölgenin en büyük hayvan pazarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement