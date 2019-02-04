Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Budama Çalışmaları Başladı

Çankırı'da Budama Çalışmaları Başladı

33 dakika önce

Şehrin ana cadde ve ara sokaklarında ağaç budama çalışmalarını tamamlayan Çankırı Belediyesi, bu kez şehir içi parklardaki ve refüjlerdeki çalı formlu bitkilerin budama ve bakım çalışmalarına başladı.

Çankırı'da Budama Çalışmaları Başladı, System.String[]
Şehrin ana cadde ve ara sokaklarında ağaç budama çalışmalarını tamamlayan Çankırı Belediyesi, bu kez şehir içi parklardaki ve refüjlerdeki çalı formlu bitkilerin budama ve bakım çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalarını Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan başlattı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, hava koşullarının da dikkate alınarak ağaçlarda ve çalı grubu bitkilerde bahar öncesi güçlendirme çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Çankırı'da bahar öncesi hazırlıklar rutin olarak devam ediyor. Belediye ekipleri, bahar aylarında filizlenip yeşerecek bitkileri budayarak güçlendirme çalışmaları yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan başlayan çalışmalar, tüm parklarda ve refüjlerde devam edecek. Ekipler, çalı formlu bitkileri türlerine göre sırayla budayacak. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:22 Kaynak: İHA

Hüseyin Boz, Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı, Güncel
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