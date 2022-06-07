Tapıkara, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinin eski bir yerleşim yeri olduğunu, kaya parçasının evinin yanındaki tarladan çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da bulunan fosili andıran kaya parçası incelenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.