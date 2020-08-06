Çankırı'da çaya atlayan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çankırı'da çaya atlayan kadını itfaiye kurtardı

Çankırı'da çaya atlayan kadını itfaiye kurtardıÇANKIRI'da şehir içinden geçen çaya atlayarak yaralanan Zeliha Ş., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çankırı'da çaya atlayan kadını itfaiye kurtardı ÇANKIRI'da şehir içinden geçen çaya atlayarak yaralanan Zeliha Ş., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 16.30'da 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan Zeliha Ş., şehirden geçen Tatlıçay'a atladı. Yaklaşık 5 metre yüksekten toprak zemine düşen Zeliha Ş., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, merdivenle aşağı inerek Zeliha Ş.'yi sedyeyle yukarı çıkardı. Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 07:09

Kaynak: DHA

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