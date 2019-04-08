Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Çayda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Çankırı'da Çayda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

1 saat önce

Çankırı'da çaya düşerek kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çankırı'da Çayda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu, System.String[]
Çankırı'da çaya düşerek kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çerkeş ilçesi Ulusu Çayı kenarında bulunan Satılmış Öncel, dengesini kaybederek suya düştü ve bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce suda yapılan arama çalışmasında Öncel'in cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öncel'in cenazesi, Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:44 Kaynak: AA

Çerkeş, Çankırı, Güncel
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