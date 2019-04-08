Çankırı'da Çayda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu
1 saat önce
Çankırı'da çaya düşerek kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Çankırı
'da çaya düşerek kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çerkeş
ilçesi Ulusu Çayı kenarında bulunan Satılmış Öncel, dengesini kaybederek suya düştü ve bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD
ve Ankara Emniyet Müdürlüğü
Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce suda yapılan arama çalışmasında Öncel'in cesedine ulaşıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öncel'in cenazesi, Çankırı Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:44 Kaynak: AA
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