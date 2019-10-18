Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, cenaze törenine katılmak üzere gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, cenaze törenine katılmak üzere gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.
İstanbul'dan, Çankırı'daki bir cenazeye gelenleri taşıyan Ümraniye Belediyesine ait Cemil Güney'in (43) kullandığı 34 VN 2677 plakalı otobüs, Kurşunlu ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Güney'in de aralarında bulunduğu 34 kişi yaralandı.
Yaralılar Çankırı, Kurşunlu ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
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