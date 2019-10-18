Son Dakika Haberleri: Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı
Son Dakika Güncel Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı

Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı

2 saat önce

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, cenaze törenine katılmak üzere gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı, System.String[]

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, cenaze törenine katılmak üzere gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

İstanbul'dan, Çankırı'daki bir cenazeye gelenleri taşıyan Ümraniye Belediyesine ait Cemil Güney'in (43) kullandığı 34 VN 2677 plakalı otobüs, Kurşunlu ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Güney'in de aralarında bulunduğu 34 kişi yaralandı.

Yaralılar Çankırı, Kurşunlu ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kurşunlu, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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Çankırı'da cenazeye giden yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı
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