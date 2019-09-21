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Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

31 dakika önce

Çankırı'da cinayet, cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından aranan 3 kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı, System.String[]

Çankırı'da cinayet, cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından aranan 3 kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan R.A. ile cinsel istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan B.Ç'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kısım ekiplerince hakkında vergi usul kanuna muhalefet, hırsızlık suçlarından 11 yıl 5 ay 15 gün hapis ceza verilen İ.T. de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sek edilen İ.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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