Çankırı'da açılan Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım yapılacak - Son Dakika
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Çankırı'da açılan Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım yapılacak

15.09.2022 13:41

Çankırı'da cezasını tamamlayan eski hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik Sosyal Market Projesi hayata geçirildi.

Çankırı'da cezasını tamamlayan eski hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik Sosyal Market Projesi hayata geçirildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Çankırı Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında Çankırı Adliyesine kurulan, içinde gıda, kıyafet, ayakkabı, eğitim malzemelerinin bulunduğu Sosyal Market ile eski hükümlülerin yanı sıra denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere ve ailelerine ayni ve nakdi yardım yapılacak.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Sosyal Market'in açılışında yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı koordinesinde denetimli serbestlik yükümlülerini suçtan korumaya yönelik bir projeye imza attıklarını söyledi.

Projenin, ihtiyaçlı yükümlülerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olduğunu dile getiren Ener, "Bu proje ile insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla suçtan kurtulmaya niyet etmiş, suçtan kurtulmak için çaba gösteren ancak ekonomik sıkıntılar yaşayan yükümlülerimizin sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyoruz. Çankırı'da adliyemiz bünyesinde denetimli serbestliğimizin emekleri, izleme kurulu üyelerimizin ve Kızılay'ımızın, gönüllü bağışçılarımızın destekleriyle bu çalışmayı başlattık. İnşallah hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Vali Abdullah Ayaz da Sosyal Market'in hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından dua edildi, Sosyal Market'in açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar Sosyal Market'i gezerek Ener'den bilgi aldı.

Açılışa Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Barosu Başkanı Mustafa Deniz, Denetimli Serbestlik Savcısı Hasan Hüseyin Ağlamaz, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, Türk Kızılay Çankırı Şube Başkan Yardımcısı Muharrem Ovacıklı, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Eyyup Danış ve Çankırı Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Abdullah Kaya katıldı.

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Kaynak: AA

Kızılay, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da açılan Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da açılan Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım yapılacak - Son Dakika
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