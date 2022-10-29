Çankırı'da CHP ilçe başkanlığı binasına bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı - Son Dakika
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Çankırı'da CHP ilçe başkanlığı binasına bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı

30.10.2022 00:44

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığının bulunduğu binaya molotofkokteyli ile saldırı yapıldı. Binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Akşam saatlerinde CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli attı. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi. Şüpheli şahıs olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı'da CHP ilçe başkanlığının bulunduğu binaya molotofkokteyli saldırı

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve yakalanan şahsın çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğunu duyurdu. Vali Ayaz, yaptığı paylaşımda, "Çerkeş ilçemizde siyasi bir partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verdi.

Çankırı'da CHP ilçe başkanlığının bulunduğu binaya molotofkokteyli saldırı
Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Çankırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da CHP ilçe başkanlığı binasına bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da CHP ilçe başkanlığı binasına bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı - Son Dakika
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