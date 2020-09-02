Çankırı'da çıkan orman yangınına hava destekli müdahale ediliyor - Son Dakika

Çankırı'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yapraklı ilçesi Kızıleşme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın Harekat Merkezi'nden ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Bölgedeki vatandaşların da yardımcı olduğu çalışmalara 2 helikopter ve yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor.