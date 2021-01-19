Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
19.01.2021 20:01
Çankırı'nın Orta ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangının başladığı ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Çankırı'nın Orta ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangının başladığı ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Özlü köyünde İhsan Cindemir'e ait ahırda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.
Yangın büyüyerek Cindemir'e ait bitişikteki eve de sıçradı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu, ev de kullanılamaz hale geldi.
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