Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu, ev de kullanılamaz hale geldi.

Yangın büyüyerek Cindemir'e ait bitişikteki eve de sıçradı.

İlçeye bağlı Özlü köyünde İhsan Cindemir'e ait ahırda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Çankırı 'nın Orta ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangının başladığı ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

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