Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

30.08.2022 23:08
Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

Merkez ilçeye bağlı Akçavakıf köyünde Mehmet E'ye ait bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın büyüyünce alevler ahırın bitişiğindeki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Korgun ilçesi ve merkezden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında hasar gören ev ve ahırın boş olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da çıkan yangında bir ev ve ahırda maddi hasar oluştu - Son Dakika
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