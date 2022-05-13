Çankırı'da çocuklara trafik kuralları anlatıldı - Son Dakika
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Çankırı'da çocuklara trafik kuralları anlatıldı

13.05.2022 14:53
Çankırı'da çocuklara trafik kuralları anlatıldı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Şehit Yücel Karahasan Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere davranışsal bağımlılık, genel güvenlik ve trafik kuralları hakkında gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılarak sticker ve kırmızı düdük hediyeleri verildi. - ÇANKIRI

Çankırı'da çocuklara trafik kuralları anlatıldı
Çankırı'da çocuklara trafik kuralları anlatıldı
Çankırı'da çocuklara trafik kuralları anlatıldı
Çankırı'da çocuklara trafik kuralları anlatıldı

YORUMLAR
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Trafik Haftası, Çankırı, Polis, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da çocuklara trafik kuralları anlatıldı - Son Dakika


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