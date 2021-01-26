- Çankırı'da Covid-19'tan 304 can kaybı- Korona virüs kurallarına uymayanlara 2 milyon 249 bin lira ceza - Son Dakika

- Çankırı'da Covid-19'tan 304 can kaybı- Korona virüs kurallarına uymayanlara 2 milyon 249 bin lira ceza

26.01.2021 14:20

- Çankırı'da Covid-19'tan 304 can kaybı Korona virüs kurallarına uymayanlara 2 milyon 249 bin lira ceza Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 2020 yılı içerisinde korona virüsle mücadele kapsamında 2 milyon 249 bin lira ceza kesildiğini ve kentte 304 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

- Çankırı'da Covid-19'tan 304 can kaybı

Korona virüs kurallarına uymayanlara 2 milyon 249 bin lira ceza

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 2020 yılı içerisinde korona virüsle mücadele kapsamında 2 milyon 249 bin lira ceza kesildiğini ve kentte 304 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz yaptığı basın toplantısında il genelinde korona virüsle mücadele sürecinde yapılanlarla ilgili açıklamada bulundu.

Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Gönül isterki konuyu değiştirelim ama vaziyet bir süre daha ana gündem maddemiz olan korona virüsü konuşmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Bunun dışında da ilimizle ilgili diğer hususları sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağız. HES uygulamasına girildiğinde harita üzerinden görüyorsunuz vaka sayılarımız oldukça iyi. Hastanemiz gayet rahat. Herhangi bir problemimiz yok. Ama şunu tekrar ifade ediyorum hastalık henüz bitmedi, maskeleri çıkartmaya tedbiri elden bırakmaya henüz çok erken. Onun için bir süre daha katı tedbirlerle yaşamaya devam edeceğiz. Tedbirlerin faydasını gördük bir süre daha devam edecek bu şekilde" dedi.

Salgının henüz bitmediğini ve yeni vakalarla karşılaşıldığını kaydeden Vali Ayaz, "Yoğun bakımda hastalarımız var entübe hastalarımız var. Onun için tedbirleri elden bırakmayalım. Bu rahatlama bir rehavet getirmesin her zaman korktuğumuz bu. Bunu daha önce defalarca tecrübe ettik. Herhangi bir şekilde tedbirleri elden bıraktığımızda yükselişi görüyoruz. Hastalığın en büyük özelliği kolayca bulaşması. Onun için tedbirle ilgili bir gevşeme olduğunda yeniden istemediğimiz noktalara gideriz." ifadelerini kullandı.

Vali Ayaz ülke genelinde olduğu gibi il genelinde de devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak, "Şu anki gündem konusu aşı. Sağlık çalışanlarımızın aşılanması tamamlandı 85 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılamalarına devam ediyoruz. Dün akşam itibari ile bakanlık 80 yaş üzerine çekti. Bunun için hedef kitlemizi güncelledik. 80 yaş üstümüzü aşılamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar aşı olan vatandaşlarımızda görünen herhangi bir olumsuzluk yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde aşı yaptırabilirler. Aşı yaptırmalarını istiyoruz. Henüz aşı olmadım olabilirsiniz denildiği gün olacağım henüz bize sıra gelmedi. Sağlık Bakanlığı bu sistemi kontrol ediyor. Şu anda hedefte olan 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın hiçbir tereddüt geçirmeden aşı olmalarını istiyoruz. Özellikle o yaş grubunda herhangi bir direnç olmaması lazım" şeklinde konuştu.

2020 yılı boyunca kural ihlali yapanlara yönelik uygulanan ceza hakkında bilgiler veren Ayaz şunları dile getirdi:

"2020 yılı içerisinde 2 milyon 249 bin 624 lira ceza uyguladık. İlimiz için az değil. Kurallara uyulması noktasında vatandaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Uymama noktasında ısrar olursa bu konuda da ceza yazmaktan imtina etmiyoruz. Vakıftan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen yardımlar var. Esnaf sanatkarlar odamız tarafından belirlediğimiz, okul servisleri, okul kantinlerini işletenler gibi sektörlere bir destekte bulunduk. Şubat ayında tekrardan bir destek olacak. Kışın biraz daha masrafların arttığını göz önünde bulundurarak vakıftan da elden geldiğince vatandaşlarımızın kışı rahat bir şekilde geçirmesi çok sıkıntıda kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Devletimizin açıkladığı paketler var ama yerelde de biz bunu yapmaya çalışacağız. Reel sektörde kabul etmemiz lazım zor bir dönemden geçiyor. Özellikle bazı alanlarda ciddi sıkıntılar oluştu. Elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Vefat sayısı bugün itibari ile 304. Önceki toplantılara baktığımızda bir düşüş var tekrar ifade ediyoruz hasta sayımız hastanede yatan sayımız, vefat sayımız devam etmekte. Öncekilere göre düşük önceden günlük ortalama 1 ve üzeri olabiliyordu. Şu anda günlük ortalama birin altında.

- Çankırı'da Covid-19'tan 304 can kaybı- Korona virüs kurallarına uymayanlara 2 milyon 249 bin lira ceza
- Çankırı'da Covid-19'tan 304 can kaybı- Korona virüs kurallarına uymayanlara 2 milyon 249 bin lira ceza
- Çankırı'da Covid-19'tan 304 can kaybı- Korona virüs kurallarına uymayanlara 2 milyon 249 bin lira ceza
- Çankırı'da Covid-19'tan 304 can kaybı- Korona virüs kurallarına uymayanlara 2 milyon 249 bin lira ceza

Koronavirüs, Çankırı, Harita, HES, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Çankırı'da Covid-19'tan 304 can kaybı- Korona virüs kurallarına uymayanlara 2 milyon 249 bin lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Sumudica'dan imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Tanışmak çok istedim ama olmadı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi Ali Akman, Avrupa'da en çok gol atan 20 yaş altı futbolcu oldu Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı
Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin ve Batman'da da hissedildi Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin ve Batman'da da hissedildi         
14:38
Borcu olan tütün üreticisi sinir krizi geçirdi! Bankanın önünde kendini yakmak istedi Borcu olan tütün üreticisi sinir krizi geçirdi! Bankanın önünde kendini yakmak istedi         
14:16
Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu         
13:51
Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm         
13:38
Uludağ'daki Uludağ'daki "korona" partisine ceza yağdı: Otelin faaliyetleri 10 gün durduruldu, 76 bin TL para cezası kesildi         
13:09
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı         
12:41
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül         
11:24
Türkiye'nin gururu tabancalar Amerika'da satışa çıkıyor Türkiye'nin gururu tabancalar Amerika'da satışa çıkıyor         
11:13
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 14:50:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Çankırı'da Covid-19'tan 304 can kaybı- Korona virüs kurallarına uymayanlara 2 milyon 249 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei