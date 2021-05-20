Çankırı'da dağcılar "19 Mayıs Gençlik Haftası" tırmanışı yaptı - Son Dakika

Çankırı, Ankara ve Kastamonu'dan 14 sporcu, 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla ve Çankırı Dağcılık Spor Kulübü kurucusu Sevgi Şima Dede'yi anmak için Ilgaz Dağı'nda tırmanış yaptı.

Mülayim köyü yaylasından sabah başlayan tırmanış, 2 bin 546 rakımlı Küçük Hacettepe zirvesinde sona erdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, tırmanışın başarıyla tamamlanmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Tırmanışın rüzgarlı ve soğuk havada geçtiğini belirten Karatatar, "Zirvede merhume başkanımız Sevgi Şima Dede, devlet büyüklerimiz ile şehitler ve vefat etmiş gazilerimizin ruhlarına Fatiha okuyup dua ettik. Ardından İstiklal Marşı'mızı seslendirdik. Katılan sporculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.