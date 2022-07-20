Çankırı'da dar gelirli aileler için atıl topraklarda tarım yapılıyor - Son Dakika
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Çankırı'da dar gelirli aileler için atıl topraklarda tarım yapılıyor

20.07.2022 11:01
Çankırı'da dar gelirli aileler için atıl topraklarda tarım yapılıyor

Çankırı'da tarıma kazandırılan 297 dönümlük atıl araziden elde edilecek ürünlerle dar gelirli ailelere destek verilecek.

Çankırı'da tarıma kazandırılan 297 dönümlük atıl araziden elde edilecek ürünlerle dar gelirli ailelere destek verilecek.

Çankırı Belediyesince atıl arazileri tarıma kazandırmak, dar gelirli ailelere destek olmak ve vatandaşları tarıma teşvik etmek için proje başlatıldı.

Bu kapsamda Kenbağ mevkisinde belediyeye ait 267 dönüm araziye buğday, İç Yenice köyü mevkisinde 30 dönümlük araziye de yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı.

Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yetiştirdiği ekinlerden elde edilecek un ve yağ, dar gelirli ailelere dağıtılacak.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, sosyal yardım amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Günümüzde savaş nedeniyle dünya genelinde hububat, buğday, un, ayçiçeği yağı anlamında sıkıntılar çekiyoruz. Biz de pandemide çok gerçekleştiremedik ama bu yıl ekelim dedik. Bugün de hasadını yapıyoruz, inşallah bereketli olur." dedi.

İlerleyen süreçte daha büyük alanları ekeceklerini dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Buradan da yaklaşık 30 ton un bekliyoruz. Bunu yaklaşık 6 bin hanemize dağıtmayı planlıyoruz. Aşağı yukarı 1250 saman balyası, bunu da dar gelirli, hayvancılıkla uğraşanlara destek amaçlı dağıtacağız. Bunun yanında 30 dönüme yakın arazimize yağlık ayçiçeği ektik. İnşallah oradan 3 bin litre ayçiçeği yağı bekliyoruz. Oradan da yaklaşık 600 ailemize yağ desteği sağlayacağız."

Özel bir firmayla anlaştıklarını belirten Esen, işlenecek ürünlerin paketlenmesinin ardından vatandaşlara dağıtılacağını aktardı.

"Hedefimiz üretken belediyecilik anlayışı"

Çankırı Belediyesi olarak ilerleyen süreçte hayvancılık yapmayı da düşündüklerini bildiren Esen, hayvancılıkla, entegre et ve süt üretimiyle dar gelirli ailelere katkı sunacaklarını, akabinde istihdam yaratmış olacaklarını anlattı.

Belediyelerin bu anlamda teşvik edici olmasının önemini vurgulayan Esen, şunları kaydetti:

"Üretken belediyecilik anlayışıyla, kendi kendine yetebilir bir belediye vizyonuyla faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu yıl 267 dönümle başladık buğday anlamında, inşallah ilerleyen süreçte 2 bin 600 dönüm olur. Biz buna hazırız, ekibim de hazır. Bu şekilde tarım ve hayvancılığa gerekli önemi göstererek örnek olmaya gayret ediyoruz. Akabinde bu işi yapacak değerli hemşerilerime de her türlü desteği vermeye hazırız. Amacımız hem dar gelirli ailelere katkıda bulunmak hem de tarım ve hayvancılığa teşvik etmek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden 50 dönüm yeri kiraladık, bitmek üzere, inşallah seneye orayı da ekeceğiz."

Ekili alanların artmasıyla üretimin belediye bütçesine de destek olabileceğini dile getiren Esen, Çankırı'yı tarım ve hayvancılık şehri yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da dar gelirli aileler için atıl topraklarda tarım yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çankırı'da dar gelirli aileler için atıl topraklarda tarım yapılıyor - Son Dakika
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