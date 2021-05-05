Çankırı'da demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele ilaçlaması yapılacak - Son Dakika

Germece-Çankırı-Sumucak istasyon ve sayding sahalarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

İlaçlamanın 3-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı aktarılan açıklamada, "Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.