Çankırı'da din görevlileriyle Kovid-19 toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çankırı'da din görevlileriyle Kovid-19 toplantısı yapıldı

19.11.2020 17:03
Çankırı'da din görevlileriyle Kovid-19 toplantısı yapıldı, System.String[]

Çankırı'da din görevlilerinin katılımıyla yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde alınacak önlemler görüşüldü.

Çankırı'da din görevlilerinin katılımıyla yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde alınacak önlemler görüşüldü.

Vali Abdullah Ayaz başkanlığında kentteki din görevlileriyle Valilik Toplantı Salonu'nda Kovid-19 toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ayaz, din görevlilerinin salgının başından beri birçok alanda kendilerine destek olduklarını söyledi.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs tedbirlerinin alındığını hatırlatan Ayaz, "Cuma namazlarında tedbirli olmamız gerekiyor. Camilerimizin her fırsatta bol bol havalandırılması gerekiyor. Hatta cuma namazı sırasında bile pencereleri açıp havalandırmayı sürdürebiliriz. Üşümek, hasta olmaktan daha iyidir." dedi.

İmamların çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Ayaz, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız bu hususlara riayet ederse çok iyi olur. Hastalığı kendisinin ve karşısındakinin sağlıklı olduğunu düşünenler bulaştırıyor. Bu hastalıkta bazı kişilerde belirti olmuyor. Böyle düşünüp tedbirsiz hareket eden kişilerden hastalık daha çok bulaşıyor. Camilerdeki tedbirlere maksimum dikkat etmemiz gerekiyor. Hiçbir taviz vermememiz lazım. Şu anda alınacak hiçbir riskimiz yok. İlimizin durumu iç açıcı değil. Şu ana kadarki bulaş alanları arasında en çok aile içi sosyalleşme öne çıkıyor. Hastalarımızın neredeyse yarısına hastalık aile içinden bulaşıyor. Ardından iş ortamı ve çarşı pazar geliyor. Camilerden çok az bildirim oluyor. Ancak yine de tedbiri asla elden bırakmamalıyız."

Konuşmanın ardından İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Doktor Burcu Kul tarafından Kovid-19 ve hijyen konularında camilerde alınması gereken önlemler hakkında din görevlilerine sunum gerçekleştirildi.

Türkiye, Valilik, Çankırı, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da din görevlileriyle Kovid-19 toplantısı yapıldı - Son Dakika


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