Çankırı'da avcılara sıkı denetim

Çankırı'da Doğa Koruma ve Milli Parkalar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ ekipleri, avcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çankırı'da av sezonun başlaması ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parkalar Çankırı Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDi ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede ekipler, avlanma alanlarında denetimler yaparak avcıların belge ve ekipmanlarını kontrol etti. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen avcılara cezai işlem uygulanıyor. - ÇANKIRI