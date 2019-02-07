Çankırı'da Dolandırıcılık Zanlıları Yakalandı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında dolandırıcılık zanlıları yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında dolandırıcılık zanlıları yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, bir bakkala gelen şahıs, yarım kilo zeytin istedi. Zanlı, 12,5 TL tutan zeytin için iş yerine sahibine "Siz 90 lira verin, ben size 2,50 TL geri vereyim" dedi. Bu sırada elinde 100 TL'yi gösteren ve iş yeri sahibini meşgul eden şahıs, zeytini aldıktan sonra parayı ödemeyerek bakkaldan ayrıldı.



İhbar üzerine Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinde şahısların 34 UC 736 plakalı aracı kullandıkları tespit edildi. Araç hakkında yapılan sorgulamada aracın Z.İ. adına Kocaeli'den kiralandığı belirlendi. Aracın Çankırı'dan ayrıldığı tespit edildikten sonra çevre illerle irtibata geçen emniyet ekipleri, Çorum'un Osmancık ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yakalanarak araç içerisinde il merkezinde 1 olayı gerçekleştirdikleri ve birkaç olayında teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılarak araç içerisinde Z.İ. ve B.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan kimlik kontrollerinde B.S. isimli şüpheli şahsın benzer suçlardan 36 adet, Z.İ. isimli şüpheli şahsın ise farklı suçlardan 13 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.



Şüpheliler, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ÇANKIRI

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