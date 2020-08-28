Çankırı'da düğünlere dronlu koronavirüs denetimi - Son Dakika

Çankırı'da düğünlere dronlu koronavirüs denetimi
ÇANKIRI'da polisin düğünlere yönelik drone ile havadan yaptığı denetimde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye toplam 2 bin 700 TL ceza uygulandı.
ÇANKIRI'da polisin düğünlere yönelik drone ile havadan yaptığı denetimde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye toplam 2 bin 700 TL ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20-24 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen düğünleri 'drone' ile denetledi. Kentin çeşitli noktalarında yapılan 43 düğün, nişan ve kına organizasyonu kontrol edildi. Drone ile havadan yapılan denetimler sonucunda sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye 2 bin 700 TL para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıldığı belirtildi.
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